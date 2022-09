Nicholas Latifi tiene en sus manos que nuevos movimientos se produzcan en la Fórmula 1 de cara a la próxima temporada. El canadiense está teniendo un rendimiento muy pobre, siendo el único piloto que no ha puntuado esta temporada. Es por ello que desde Williams se están planteando si renovarle o no.

Antes de que comenzaran los movimientos de Sebastian Vettel, Fernando Alonso u Oscar Piastri, sonaba que el joven australiano correría en 2023 en la escudería británica, ya que Alonso seguiría en Alpine. La situación dio un vuelco y el asturiano ha acabado en Aston Martin y el australiano en McLaren.

"Todavía tenemos tiempo y diferentes opciones", comentó Jost Capito, director del equipo Williams, en 'Motorsport.com'. "Veremos cómo se desenvuelve Latifi con el coche mejorado. Le costó más de lo que esperábamos adaptarse a las nuevas reglas y coger confianza con el coche. Quizá el punto clave llegó en el fin de semana de Silverstone", añade.

De hecho, menciona que cuentan con uno de sus pilotos de Fórmula 2, Logan Sargeant: "El año pasado lo hizo muy bien junto a George Russell, si puede recuperar esa rendimiento, no hay razón para hablar de un sustituirlo. Dicho esto, hay alternativas, también tenemos a un muy buen piloto en nuestra academia que podría dar el paso".

"Está dando pasos adelante a un ritmo muy positivo y creo que siempre me he caracterizado por dar oportunidades a los jóvenes talentos, no me gusta dejarlos en el banquillo durante demasiado tiempo", señala sobre Sargeant.

Otros pilotos de la actual parrilla que podrían acabar en Williams son Mick Schumacher o Daniel Ricciardo. El alemán ya no está vinculado a Ferrari por lo que su salida de Haas es un hecho, mientras que el australiano y McLaren no seguirán juntos la próxima temporada.