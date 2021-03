"No, no lo creo. En la posición actual en la que estoy, no siento que este sea el final". Esas han sido las palabras de Lewis Hamilton cuando fue preguntado en la rueda de prensa previa al inicio de temporada sobre si 2021 sería su último curso en la Fórmula 1.

El heptacampeón del mundo tiene un contrato de un año con Mercedes, escudería que le ha dado seis de sus siete títulos mundiales. Y es que mucho se ha dudado de que el británico no compita el año que viene en el 'Gran Circo'. Sin embargo todo parece indicar que 2022 tendrá el nombre de Lewis Hamilton en la parrilla.

"Llegarán muchos cambios a la F1 el año que viene, lo cual es emocionante, y además esta parece que podría ser la temporada más emocionante hasta ahora. Hay nuevos equipos, nuevos formatos, hay cambios constantes. No siento que esté al final de mi carrera, pero solo en los próximos ocho meses sabré si estoy listo para dejarlo o no. No creo que lo haga, pero nunca se sabe", sostiene Lewis.

Y es que el piloto de Stevenage se siente realmente comprometido con la Fórmula 1 y con la escudería de Brackley. Hamilton ya tuvo una fructífera aunque larga conversación con Toto Wolff para llegar al acuerdo de renovación.

Habrá que ver cual es rendimiento de Mercedes durante 2021, temporada a la que Hamilton llega muy ilusionado y con la misión de lograr el octavo título mundial.

"Me encanta lo que estoy haciendo. Creo que hacía tiempo que no llegaba tan emocionado a una temporada", señala el heptacampeón del 'Gran Circo'.