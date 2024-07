Lando Norris sigue con tan solo un triunfo en la F1. Con tan solo un triunfo a pesar de que en este 2024, en estos momentos de Mundial, parece tener el mejor coche. Parece contar con un McLaren ganador. Él, por A o por B, no atina. No da con la tecla. No culmina ante un Max Verstappen que no solo no pierde ante él sino que está consolidando y ampliando su ventaja en el campeonato.

Y eso es algo sobre lo que ya Fernando Alonso llamó la atención. Sobre lo que también ha hablado Ralf Schumacher, hermano del legendario Michael y tío de Mick, en 'RacingNews365'.

Porque para el alemán está claro qué le está pasando a Lando en su duelo con Verstappen: "Esos pequeños errores siguen estando en su forma de pilotar".

Errores, pequeños errores, como el de Silverstone con las gomas: "Cuando vas a la carrera ya sabes lo que te pueden dar unos neumáticos".

Claro que también señala al equipo por ese exceso de confianza en Lando: "Hay que darse información de manera conjunta. Si alguien entra en boxes y hace algo ya un piloto puede tomar la decisión".

"Y Norris... Norris no está listo. Quizá sea por el equipo, quizá sea por su ingeniero. Pero no está listo", insiste Schumacher.