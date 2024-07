Lando Norris ya sabe lo que es ganar una carrera de Fórmula 1. Ya sabe por fin qué es lo que se siente al ser el primero en cruzar la bandera a cuadros. El inglés, hasta Miami piloto con más podios sin triunfo de la historia de la competición, ha reconocido que ganar le ha cambiado en algo, pero tampoco en tanto como muchos se piensan.

"He notado algo, pero no algo tan grande como la gente puede creer", cuenta en palabras que recogen en 'Motorsport'.

Y prosigue: "Mi mentalidad es diferente este año. Dije que iba a ganar una carrera, lo dije incluso en 2023. Lo recuerdo".

"Cuando las cosas no iban bien seguí creyendo en esto porque sabía que iba a llegar el día. Tuve paciencia, y no me importó esperar", afirma Norris.

Porque ahora está más convencido que nunca que antes: "Ahora sabes que puedes hacerlo. Que puedes ganar. A veces era algo que me cuestionaba".

"Pensaba, 'joder, esto nunca va a llegar'. Ahora ya sé que lo he hecho, así que puedo hacerlo de nuevo", insiste Lando.

Y sabe que además, ahora, tiene una buena máquina en sus manos: "La parte más divertida es estar al frente de la parrilla".