Sale a la luz el último mensaje de Sainz como piloto de Ferrari: "Cuando sea mayor y esté en el sofá..."

Ha sido una de las despedidas más duras de la temporada. Carlos Sainz y Ferrari han separado sus caminos tras cuatro temporadas juntos. En estos años, piloto y escudería han pasado por momentos buenos y complicados pero la sensación de la marcha de Carlos es de sobre todo tristeza en Maranello.

Sainz deja una etapa en Ferrari marcada por las cuatro victorias que le han consolidado como uno de los mejores pilotos de la parrilla. En un lugar especial, siempre quedará Singapur como muestra de que el único que fue capaz de interrumpir el dominio de Red Bull en 2023 fue Carlos.

Ahora la escudería italiana ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el cual se ve a Sainz explicando cómo recordará estos cuatro años: "El legado de Ferrari, los libros de historia y todo eso creo que será algo de lo que me acuerde mucho cuando me retire. Cuando esté en mi sofá y sea mayor y piense: 'mira, esto estuvo guay, yo fui una parte de ellos'. Ahora no tienes tiempo para pensar en eso con tanto viaje y tanta atención en ganar".

Sainz ya ha pilotado el monoplaza de su nueva escudería, Williams. El español no podrá aspirar a lo mismo que con Ferrari pero no por eso el reto tiene menos dificultad. Carlos ya ha demostrado que es capaz de ganar y quiere, por encima de todo, devolverse a él y a su escudería al lugar que merecen en la Fórmula 1.