La dura reflexión de Carlos Sainz sobre la llegada de su hijo a Williams: "Merece estar en un equipo 'top'"

"No hay que rendirse"

La llegada de Carlos Sainz a Williams ha generado mucha disparidad de opiniones entre los seguidores de la Fórmula 1. El ex de Ferrari ha firmado cuatro temporadas de muy buen rendimiento que le podrían haber situado en el radar de una escudería más potente.

Sin embargo, ha terminado siendo Williams quién ha cerrado la contratación de Sainz. Por sus resultados y aspiraciones estos últimos cuatro años en Ferrari, Carlos es consciente de que no va a poder luchar por los mismos objetivos desde una escudería que no tiene tanta potencia ni velocidad como los 'Tifosi'.

Mucho creen que Sainz merece estar en un equipo mejor. Su padre, Carlos Sainz, también es partidario de que debería estar en un equipo con aspiraciones más altas: "Creo que Carlos se merece pilotar en un equipo 'top'... Sin embargo, la próxima temporada no será así".

"Hay muchos pilotos buenos, pero el mundo de la F1 siempre es complicado. No podemos saber lo que nos deparará el futuro, pero en general no puedes machacarte. No hay que rendirse, sino continuar con entusiasmo", asegura Sainz padre en unas declaraciones recogidas por 'Formula Passion'.

El rendimiento de Williams y, por tanto de Carlos Sainz, es incierto de cara a 2025. La escudería británica quiere volver a ser lo que era y Carlos ya ha expresado que su máximo objetivo es que tanto él como el equipo vuelvan a los puestos de arriba.