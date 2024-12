La emotiva despedida de los fans de Ferrari a Sainz: "Has mostrado al mundo..."

No ha sido un año fácil para Carlos Sainz. El madrileño comenzó la temporada sabiendo que no iba a continuar en Ferrari y, aún así, fue capaz de mantener la compostura, la profesionalidad y el rendimiento durante un año en el que se ha vuelto a confirmar el buen piloto que es.

Más allá de sus grandes resultados en la escudería italiana, Sainz ha conseguido meterse en el corazón de los seguidores de Ferrari. Los aficionados de la fábrica del 'Cavallino Rampante' le han querido agradecer a través de varias cartas los cuatro años en los que Carlos ha llevado siempre por delante y con orgullo el color rojo.

"Después de cuatro temporadas juntos, cuesta encontrar las palabras que expresen lo agradecidos que estamos contigo. Has sido un embajador extraordinario para Ferrari. Has demostrado al mundo cómo luchar con el corazón y con determinación. Estamos plenamente convencidos que esto no es un 'adiós', sino un 'hasta luego'", confiesan estos mensajes recogidos por clubes de Ferrari repartidos por Italia. La escudería ha publicado el vídeo completo en sus redes sociales.

Sainz deja Ferrari tras firmar una trayectoria fantástica. Grandes resultados sumados a una gran regularidad y a una siempre presente profesionalidad que han hecho que el madrileño se gane el cariño de todos los 'Tifosi'.

En 2025 pilotará en la Fórmula 1 de la mano de Williams. Aunque no parezca un equipo a la altura de lo que puede aspirar Carlos, el español tiene muy claro que quiere devolverse a él mismo y a la escudería británica a los puestos de arriba de la parrilla.