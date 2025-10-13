Sale a la luz la gran diferencia entre Aston Martin y Ferrari

Enrico Cardile, nuevo director técnico de Aston Martin y ex de Ferrari, ha analizado las diferencias que ha percibido entre ambos equipos.

Enrico Cardile arrancó en agosto en su nuevo puesto como director técnico de Aston Martin tras pasar el periodo de 'gardening' después de dejar Ferrari.

El ingeniero italiano, una eminencia en su campo, se ha encontrado un equipo en crecimiento, donde la innovación y la novedad es el pan de cada día, todo lo contrario a lo que ocurría en Maranello.

Y eso, según él, es la gran diferencia entre ambos equipos: "Creo que hay una diferencia cultural. Los objetivos son los mismos: todos están centrados en ganar, pero el equipo Ferrari de F1 cuenta con una trayectoria muy larga y estable, con procesos y herramientas consolidados".

Así lo ha analizado en declaraciones al propio equipo: "Aquí todavía estamos desarrollando estas cosas. Tenemos el nuevo túnel de viento, el nuevo simulador, y debemos trabajar para aprovechar al máximo su potencial. Al mismo tiempo, necesitamos desarrollar procesos internos dentro de la empresa para crear una organización eficiente que evite el desperdicio".

Según Cardile, desde su llegada la escudería está focalizada en encontrar su identidad: "Fue uno de los primeros mensajes que transmití a mi equipo al empezar: necesitamos encontrar nuestra identidad y usar nuestra visión para moldear el equipo y que funcione como queremos. Está bien inspirarse en otros, pero copiar lo que se ha hecho en otros lugares no es el camino correcto".

"Necesitamos construir algo que se base en nuestras fortalezas y nos permita trabajar en nuestras debilidades. Queremos ser un modelo a seguir, no un clon de un modelo existente. No se puede simplemente copiar lo que hace otra persona, por muy exitosa que sea, porque eso significa ser un seguidor, no un líder. Y ese no es el camino al éxito", ha zanjado.