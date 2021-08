La Fórmula 1 programó la rueda de prensa de George Russell y Valtteri Bottas y los rumores sobre un posible anuncio estallaron. Toto Wolff dijo hace semanas que en Spa habría novedades, pero no ha sido así.

Los dos pilotos han afirmado de manera contundente que "no hay nada que anunciar" con respecto a su futuro y un intercambio entre las escuderías de Mercedes y de Williams.

"No hay nada que anunciar este fin de semana y probablemente tampoco el próximo. Pero eso no es un problema. Hagamos las cosas bien en lugar de apresurarnos", ha dicho el joven británico.

Bottas, por su parte, ha asegurado que no tienen nada que compartir: "Tal vez sé más, tal vez no. En cualquier caso, no puedo compartir ninguna noticia".

El compañero de Lewis Hamilton el curso que viene sigue siendo una incógnita, aunque todo apunta que será Russell. Sin embargo, el anuncio oficial se hace esperar con los pilotos echando balones fuera sobre el tema.

Regresa la F1 tras el parón veraniego a Spa, uno de los circuitos más legendarios del calendario. Una carrera que estará pasada por agua y en la que se esperan emociones fuertes durante todo el fin de semana.