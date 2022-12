En 2023, Fernando Alonso tendrá nuevo compañero de equipo. Lance Stroll, hijo del dueño de Aston Martin, compartirá box con el asturiano. Son muchos los que creen que el hecho de ser hijo de Lawrence Stroll podría suponer problemas para el asturiano, pero Pedro De la Rosa cree que se llevarán bien.

"Creo que al final la relación con tu compañero de equipo siempre va a depender no solo del equipo, sino de los propios pilotos y del respeto que haya entre ellos. Y yo creo que se van a llevar de maravilla", señala el embajador de Aston Martin en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

"Porque los dos son pilotos muy experimentados", añade. Mike Krack, jefe del equipo de Silverstone, también señaló que no cambiará la dinámica: "Ese desafío no es mayor que con cualquier otro piloto. Lance ayuda a sus ingenieros y viceversa, luego evaluamos la totalidad de los datos. Eso no es diferente (a otros pilotos)".

Ambos tuvieron un encontronazo en pista este año en Austin. Alonso fue a adelantar a Stroll y el canadiense se movió, provocando que el Alpine saliera disparado por los aires.

El de Aston Martin abandonó y Alonso protagonizó una épica remontada. A pesar del accidente, no existe ningún problema entre ambos.