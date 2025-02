Fernando Alonso se sincera: ¿Da por perdido 2025 para intentar ganar en 2026?

¿Qué espera Aston Martin de la temporada 2025?, ¿será más similar a la de 2023 o a la de 2024?, ¿estará Fernando Alonso en condiciones de luchar por el podio o los esfuerzos del equipo están enfocados al nuevo reglamento?

Estas son algunas de las cuestiones que le han planteado al ovetense tras bajarse del AMR25 en la tercera sesión matinal de test en el circuito de Sakhir.

Al asturiano le han preguntado qué ocurrirá si el equipo británico se ve sin opciones para esta temporada: ¿Tendrán paciencia o mirarán a 2026?

Y Alonso, mostrando su rostro más sinceros, ha puesto sobre la mesa dos escenarios. "Queremos hacer el mejor 2025 posible. Pero sabiendo que 2026 es un gran reinicio en términos de regulaciones y rendimiento", ha arrancado.

El primero, si son competitivos: "Si estás luchando por el Campeonato del Mundo en 2025, es una historia diferente. No puedes renunciar a demasiado porque no sabes, no hay garantía de que vayas a luchar en 2026".

En contraposición, puede ocurrir algo similar a 2024: "Pero si no estás luchando por el Campeonato del Mundo en 2025, creo que no cambia demasiado estar en una posición arriba y abajo. Si eso cuesta algo para 2026, será doloroso".

"Pero creo que tenemos la gestión adecuada, tenemos la dirección de Lawrence (Stroll), tenemos a Andy (Cowell), tenemos a Adrian (Newey). Así que creo que tenemos a la mejor gente para tomar cualquier decisión y estaremos de acuerdo y estaremos contentos con eso", ha zanjado el bicampeón.

Queda claro que los esfuerzos de Aston Martin están focalizados en el nuevo reglamento, pero viendo que el monoplaza ha mejorado considerablemente respecto a la pasada temporada, en Silverstone no se quieren cerrar a nada. Aún falta por ver todas las cartas del resto de las escuderías.