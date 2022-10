Dupla española en Aston Martin a partir del próximo invierno. La escudería ha fichado a Pedro Martínez de la Rosa como embajador de comunicación y compartirá equipo con Fernando Alonso. De nuevo juntos. Tal y como ocurrió con McLaren y Ferrari en el pasado.

Mike Krack, 'jefazo' de la escudería inglesa, ha detallado cuál será la misión de De La Rosa en el equipo, que trabajará en comunicación. Y en su primer día ya ha hablado de cómo deberán lidiar con Alonso en el año 2023.

"No creo que Fernando sea un tipo difícil de manejar. Es muy genuino, muy honesto. El hecho de que el inglés no sea su lengua materna a veces lo vuelve un poco duro cuando trata de describir las cosas. Pero es muy honesto. Y lo que te dice es lo que siente por el coche, por el equipo, por ser competitivo", ha expresado De la Rosa en declaraciones a la web de su nuevo equipo.

La clave para "evitar problemas" será "decirle la verdad": "Así que siempre que le digas exactamente lo que está pasando y cuál es la verdad, nunca tendrás un problema con él".

"En el momento en que tratas de ocultar información o él siente que estás tratando de mantener alguna información a un lado, tendrás problemas. Él es simplemente un individuo muy competitivo. Esa es la realidad. Si eres tan competitivo como él, no tendrás ningún problema con Fernando", dice el nuevo embajador del equipo británico.

Un piloto "especial"

De La Rosa tiene mucha confianza en el papel de Fernando en Aston Martin: "Siempre he dicho que posiblemente haya tres pilotos que sean especiales en la F1, y no diré qué nombres, pero Fernando siempre ha estado ahí".

"Siempre he dicho que Fernando es uno de los mejores pilotos de la historia de la F1, y cuando lo dije hace unos años, todo el mundo pensó que estaba loco", ha detallado el embajador de comunicación.

¿Cuál será su papel?

Así detalla De la Rosa su nuevo trabajo: "Me incorporo como embajador del equipo, y hasta ahora no hay ningún plan para actuar como enlace entre el equipo y Fernando o cualquier otro piloto: Stroll o Drugovich o quien sea".

"La mayor diferencia en este rol es que no voy a estar involucrado en los aspectos técnicos o cualquier decisión como esa. Eso no es parte del plan. Honestamente, no sé hacia dónde evolucionará mi papel en el futuro. Este es el primer capítulo de un libro muy, muy grande, lleno de capítulos y capítulos interesantes", ha sentenciado.