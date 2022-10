Al igual que ocurriera en la etapa de Fernando Alonso en McLaren y Ferrari, Pedro Martínez de la Rosa se unirá al bicampeón del mundo de Fórmula 1 en su próxima aventura en la categoría de la mano de Aston Martin.

La escudería británica ha anunciado el fichaje del expiloto como embajador del equipo: "Asumirá funciones de comunicaciones, medios, relaciones públicas, marketing, promoción, comerciales y asesoría general".

Tal y como informa el equipo en un comunicado, el español también será "consultor del nuevo Programa de Desarrollo de Pilotos de AMF1, ayudando a seleccionar, entrenar y desarrollar talento junior".

En Fórmula 1 desde 1999 a 2012, con un amplio bagaje como piloto y como probador, De la Rosa se ha mostrado muy ilusionado por trabajar de nuevo codo con codo con Alonso.

"Ya conozco muchas caras dentro del equipo, ya que trabajé mucho con [el piloto de carreras de 2023] Fernando Alonso durante mi tiempo en McLaren y Ferrari, y espero conocer a todos dentro de la organización", explica el expiloto.

"Tengo muchas ganas de trabajar con Fernando, mi viejo amigo y compatriota, como era de esperar, y también con Lance Stroll, un piloto talentoso que ha ganado todas las categorías junior en su camino a la Fórmula 1", añade.

De esta manera, habrá un acento español claramente marcado en Aston Martin con un hombre de confianza para Fernando Alonso dentro del equipo, a diferencia de lo que está ocurriendo actualmente en Alpine.

