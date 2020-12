Hay varias formas de tomarse el test para jóvenes pilotos en los que participará un 'chavalín' como Fernando Alonso. Una de ellas es criticarlo, como han hecho por ejemplo McLaren y Lando Norris. Otra, mucho más divertida, es bromear. Justo eso es lo que ha hecho Daniel Ricciardo.

El australiano ya está menos cabreado por lo que pasó con la FIA y Grosjean, y ha vuelto a sacar ese lado sonriente que tan querido le ha hecho ser en el paddock. El oceánico, que será quien deje su sitio para Alonso, bromeó con que Fernando pueda participar en los test de Abu Dabi.

"Se le ve sano y en buena forma física. Parece ser bastante joven. Así, a simple vista, pasa por ser un piloto joven", dice Ricciardo de un Alonso que tiene 39 años.

Y que será, con Raikkonen, el más veterano de la parrilla de Fórmula 1 para 2021. En julio, mismamente, Alonso cumplirá 40 primaveras, por las 42 que en octubre hará en finlandés.

Ricciardo, eso sí, se mostró indiferente a esto: "No iba a participar de todas maneras. En 2021 voy a correr en McLaren, no creo que haya perdido mucho porque no esperaba hacerlo".

Max Verstappen, por su parte, comentó algo similar a Ricciardo sobre Fernando Alonso: "Es un novato, con muy poca experiencia..."

Lo dijo entre risas, y a saber si también puede sonreír un Carlos Sainz al que McLaren no le va a poner ni mucho menos fácil correr dichos test con Ferrari.

Además de Fernando Alonso, otros 'jovenzuelos' como Robert Kubica y Sebastian Buemi también pilotarán en los test de Abu Dabi.

