Ricciardo ocupará el asiento que Carlos Sainz deja para irse Ferrari, y en McLaren empiezan a darle la bienvenida. Zak Brown cree que el australiano puede igualar a Fernando Alonso, quien regresa a la Fórmula 1 ocupando el sitio que Ricciardo ha dejado en Renault.

El CEO de McLaren siempre ha asegurado que Alonso es uno de los mejores pilotos con los que ha trabajado, pero también ve a Ricciardo con muchas posibilidades de igualarlo. "Creo que Fernando se puntúa nueve sobre 10 en todo. Daniel es increíble en una sola vuelta y genial en una carrera. Veo mucha agresividad en su manera de pilotar", ha asegurado Brown en una entrevista en YouTube.

Aunque es difícil comparar a pilotos si no comparten equipo ya que no corren en igualdad de posibilidades. "Hasta que no los tengas a ambos en el mismo coche al mismo tiempo, no creo que lo sepamos nunca. Pero no creo que haya nadie más rápido que Daniel en este momento, así que diré que tal vez sea un empate, pero ahora estoy apoyando a mi piloto", ha insistido el CEO de McLaren.

Además ha tenido unas palabras para Carlos Sainz: "Carlos es muy agresivo. Tanto él como Lando son grandes pilotos. Carlos es realmente el mejor en la pista".

Los de Woking se juegan el tercer puesto en el Mundial de Constructores, por lo que les han pedido a sus pilotos se ayuden. "Les hemos dicho a Carlos y Lando que por favor compitan por el equipo", zanjó Brown.