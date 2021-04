Fernando Alonso ha sido muy contundente cuando le han preguntado sobre las acusaciones de ser "mal compañero" en la Fórmula 1. Es algo de lo que me río porque todos mis compañeros siempre han sido buena gente y buenos amigos, ha afirmado el asturiano en un encuentro con diferentes medios de comunicación.

"Es la tercera vez que piloto en Renault. En McLaren tuve dos etapas. He estado en diferentes equipos y he repetido. Aparentemente siempre han estado contentos conmigo porque si no, no me vuelves a llamar", afirma el bicampeón, que buscará sus primeros puntos con Alpine en el GP de Imola.

Asimismo, ha detallado cómo es su relación con alguno de sus excompañeros, por ejemplo en Renault o McLaren: "Con Fisichella sigo hablando. De Trulli, que vive en Lugano, recibí una llamada cuando tuve el accidente ofreciéndome cualquier tipo de ayuda. Lo mismo con Stoffel, Jenson, con Esteban".

"Esteban ha estado pilotando esta semana un kart. Ese kart, de FA, se lo envié yo para que pilotáramos juntos y esta mañana hemos estado hablando de ello", afirma sobre su actual compañero en la escudería Alpine.

El español apunta que es importante separar la reputación de los hechos: "La reputación siempre es una cosa y los hechos son otra. Ves a compañeros chocándose y cosas así, y lo ves cada año. Si miras mis imágenes con compañeros de equipo, ves los rebufos en Monza, en Spa y todas estas colaboraciones. Así que cuando hablamos de reputación, es mejor mirar los hechos".