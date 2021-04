Fernando Alonso tiene ganas de sumar sus primeros puntos con Alpine. Tras una primera carrera desafortunada, el piloto español ya tiene en mente conseguir un buen resultado en el Gran Premio de la Emilia-Romaña, la segunda carrera de la temporada que tendrá lugar en el circuito de Imola. Alonso considera que la lucha en la zona media estará muy igualada.

"Tenemos que luchar para sumar nuestros primeros puntos de la temporada este domingo. ¡Esperemos que toda nuestra mala suerte de la temporada se agotara en Baréin! Todavía estamos aprendiendo mucho sobre el coche y sobre la configuración. También el tiempo será muy diferente a lo que experimentamos en Baréin. Debería estar muy apretado y un par de décimas de segundo podrían significar varias posiciones", afirma en unas declaraciones a Alpine.

El dos veces campeón del mundo reconoce que disfrutó en el trazado de Sakhir después de tres años fuera del 'Gran Circo'. El español tuvo que abandonar la carrera después de que el envoltorio de un sándwich entrase en el conducto de freno trasero.

. He echado de menos la sensación y la adrenalina de una clasificación de Fórmula 1, es diferente a cualquier otra competición. Estuvimos muy contentos de meternos en la Q3 el sábado y me sentí cómodo presionando duro. El resultado de la carrera obviamente no fue el que esperábamos, peroy, por supuesto, Esteban tuvo la mala suerte de empezar donde lo hizo", señala el veterano piloto.

Alonso llega a un trazado que le trae un bonito recuerdo de 2005, donde consiguió defender la primera posición a Michael Schumacher en una batalla épica. Aquel triunfo en el Gran Premio de San Marino fue clave para que ovetense se llevase su primer título mundial.

"Tengo buenos recuerdos de aquí, sobre todo en 2005 cuando ganamos la carrera y después el Campeonato. Me gusta el circuito de Imola y me alegré de que regresara a la Fórmula 1 el año pasado. Fue una carrera emocionante en 2020 y creo que algunos cambios en el circuito desde que corrí aquí hace diez años han mejorado las carreras. También es diferente estar en Europa tan pronto en la temporada, normalmente llegábamos más tarde, cuando estaba cerca el verano", comenta Alonso.