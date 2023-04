Una lección aprendida, una propuesta inesperada... y una admiración manifiesta: cada vez que Yuki Tsunoda habla de Fernando Alonso, habla como ese joven niño que se enamoró de la Fórmula 1 hace 15 años cuando el bicampeón peleaba por los títulos mundiales.

En el podcast oficial de la F1, el piloto japonés ha recordado el día que el asturiano le propuso cambiar cascos, cuando tomó una clase magistral del ovetense y la primera vez que vio a Fernando.

"Respeto a todos los pilotos de la parrilla, pero a Fernando al que más, especialmente porque mi padre era un gran fan suyo, le admiraba", explica el nipón.

La primera vez que vio en directo a Alonso fue en el Gran Premio de Japón: "Cuando yo tenía 12 años nos sentábamos en la tribuna de la última curva de Suzuka, que no es un punto fácil porque no se puede ir a fondo fácilmente".

Ahí, comenzó a fijarse en la destreza del piloto de Aston Martin: "Mi padre me mostraba como él la trazaba al máximo por fuera, muy cerca de la línea blanca. Y ahí si tocas la hierba te vas directo al muro. Pero él iba consistentemente pegado al a línea blanca con mucho movimiento de la trasera del coche".

Ahora, 10 años después, Tsunoda comparte parrilla con Alonso, algo que no hubiera imaginado jamás: "Aún no me creo que corra con él, es increíble. Nunca lo hubiese esperado".

¿Futuro piloto de Red Bull?

Hace unas semanas, Franz Tost, jefe de AlphaTauri, afirmó que Tsunoda sería el próximo piloto de Red Bull una vez que el contrato de 'Checo' Pérez finalice.

"Todo lo que puedo decir es que Yuki está en el camino correcto y ha mejorado en todos los aspectos. Pero creo que debería volver a pilotar para AlphaTauri en 2024. En 2025, creo que finalmente estará listo para Red Bull. Ahora Pérez tiene contrato y tendrá que esperar", expresó.