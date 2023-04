Es de sobra conocida la admiración que procesan muchos de los pilotos de la actual parrilla de la Fórmula 1 por una leyenda como Fernando Alonso con la que han crecido, se han enamorado de la F1 y han aprendido.

Guanyu Zhou y Yuki Tsunoda han sido los últimos pilotos en rendirse al bicampeón del mundo, pero el caso del japonés guarda una curiosa anécdota.

En declaraciones al podcast oficial de la F1, 'Beyond the Grid', el nipón ha explicado cómo fue el momento en el que cambió cascos con su ídolo.

Eso sí, la iniciativa no nació de él: "Es muy amable, un gran chico. Hemos cambiado el casco, algo que yo deseaba incluso desde antes de ser piloto de F1. Pero estaba demasiado nervioso para pedírselo, así que nunca fui a él a decírselo".

Fue el propio Alonso el que se lo propuso... y desató su emoción: "Pero el año pasado, sobre el GP de España, me lo pidió él. Me explotó la cabeza. Estaba súper feliz, intenté no hacer el ridículo delante de él, pero mi corazón estaba exultante. Lo primero que hice fue llamar a mi padre".

De hecho, no se esperaba que el ovetense fuera a ser tan abierto: "Tenía una imagen distinta de él antes de conocerle. Esperaba que fuese algo así como... una leyenda y no tan cercano como es. El coche está un poco lejos para luchar con él, que es lo que me gustaría poder hacer ahora".