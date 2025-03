El representante de Alonso carga contra Sainz por elegir a Williams: "Todos cometemos..."

Carlos Sainz iniciará en poco menos de una semana su andadura con Williams. Tras anunciarse su salida de Ferrari, no faltaron las ofertas para un Sainz que debía estudiar la propuesta que más le satisfacía. A pesar de que Alpine fue una opción real, a Carlos le terminó convenciendo Williams.

Para esta nueva campaña, la escudería francesa cuenta tanto con Jack Doohan como con Pierre Gasly en la parrilla. Sin embargo, Franco Colapinto está al tanto de la situación del australiano sabiendo que un mal comienzo de Doohan podría suponer la aparición de un asiento para el argentino.

Fue Flavio Briatore, quien al enterarse de que Carlos abandonaba Ferrari, decidió intentar su fichaje para Alpine. Tanto la escudería gala como Sainz estuvieron cerca de llegar a un acuerdo, aunque el desenlace del 'culebrón' no fue del agrado de Briatore. El italiano le ha querido dejar un recado en 'Drive to Survive' al madrileño: "Carlos cree que Alpine no era lo suficientemente bueno, y que Williams era mucho mejor. Así de simple. Todos cometenerrores".

El agente de Fernando Alonso considera que la elección de Sainz no es la mejor teniendo en cuenta que, para Flavio, era más atractivo el proyecto de Alpine. Sin embargo, las sensaciones vistas en los 'tests' de pretemporada le dan la razón a Carlos que, junto a Williams, podría ser una de las revelaciones de la temporada.