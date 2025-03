"Los que insultan a Alpine...": el agente de Colapinto lanza una seria advertencia a sus fans

Alpinees una de las escuderías que está generando más polémica tras la intención de Flavio Briatoreen inscribir a Franco Colapinto como piloto oficial de la marca francesa en caso de que Jack Doohan no muestre el rendimiento esperado. El asesor de los franceses ha sido contundente a la hora de señalar que no tendrá ningún tipo de problema en relevar si el australiano no cumple con las expectativas marcadas a principio de curso.

Toda la rumorología de estás declaraciones han tenido consecuencias en la figura de un Doohan que ve peligrar su puesto. En cambio, desde el entorno de Franco consideran que en Alpine no están siendo demasiado afortunados y la aclamación popular de los aficionados por ver al argentino a los mandos del monoplaza es negativa para su crecimiento.

"Los haters que creen que ayudan a Franco le hacen más daño que bien. Insultan al equipo, a Jack y a veces a otros seguidores de Alpine", ha afirmado Jamie Campbell - Walter, mánager del piloto, en un mensaje a través de sus redes sociales.

El carisma que Colapinto demostró en el tramo final de la temporada pasada no le sirvió para hacerse un hueco en Williams, quien finalmente acabó por apostar en la figura de un Carlos Sainzprocedente de Ferrari, pero en Alpine vieron la oportunidad de que el joven era un proyecto a largo plazo que podría generar un impacto positivo en la escudería.

En los primeros grandes premios, todos los aficionados tendrán los ojos puestos en Doohan. Cualquier error del australiano puede suponer su salida del equipo como corredor titular, circunstancia que Colapinto intentará aprovechar para demostrar todo el talento que desplegó durante las últimas carreras de la pasada campaña.

Declaración de intenciones

Sin embargo, para apaciguar las aguas en torno a los pilotos y Alpine, el representante de Franco ha reincidido en que el ruido exterior es dañino para todos: "Compórtense con pasión, pero no con abuso y arrogancia. A Franco le llegará su hora, pero no así porque conseguirán lo contrario".