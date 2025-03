Flavio Briatore considera que Carlos Sainz se equivocó fichando por Williams

"Briatore me llamó"

Carlos Sainzserá piloto de Williams en la Fórmula 1 este 2025. En la temporada pasada, el español estuvo en la tesitura de buscar equipo tras no renovar con Ferrari, debido al fichaje de Lewis Hamilton por la escudería más laureada de la F1.

Tras la salida, varios equipos intentaron hacerse con los servicios del madrileño. Stake Sauber junto a la escudería británica, los más interesados. Sin opciones de ocupar un asiento en Red Bull o Mercedes, dos de las principales escuderías a optar al campeonato. El madrileño se decantó por los de Grove.

En el GP de España estaba prevista la firma del contrato, pero Sainz nunca compareció, se ha desvelado en el avance del documental 'Drive to Survive'.

En la serie documental le preguntan por este momento al ganador de dos carreras en 2024: "Ibas a firmar tu contrato con Williams, pero cambiaste de opinión", a lo que le responde el piloto: "Flavio Briatore me llamó".

Una llamada que pudo cambiar el destino del ex Ferrari para unirse al equipo de Alpine. No obstante, no consiguieron convencer al piloto de 30 años y finalmente acudió a una segunda cita para sellar su compromiso por el equipo de James Volwes.

Una decisión que al empresario italiano no le sentó nada bien y donde lo deja reflejado en la serie, Briatore, claramente frustrado por la decisión, con una sonrisa irónica, opina que el Sainz está cometiendo un error.