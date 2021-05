Tras consumirse las tres primeras fechas del calendario de Fórmula 1, ha quedado claro que la competencia entre Mercedes y Red Bull se ha disparado.

Los de las bebidas energéticas, con un monoplaza mucho más potente y con Checo Pérez como escudero de Max Verstappen tras sustituir a Alexander Albon, han dado caza a las flechas de plata y al incontestable campeón de los últimos años en Fórmula 1, Lewis Hamilton.

Con su victoria en Portimao, el británico es líder de la general ocho puntos por encima del neerlandés. Nico Rosberg, único piloto capaz de romper el monopolio de Hamilton en el 'Gran Circo', aseguró en 'Sky Sports' que si quiere ganar, 'Mad Max' no deberá cometer los errores que se le han visto en el GP de Portugal.

"Me divierte ver cómo Verstappen se está empezando a dar cuenta de lo bueno que es Hamilton. Necesita hacerlo todo perfecto para vencer a Lewis en el Campeonato del Mundo. Ahora mismo le va ganando 2-1", señala el alemán.

"Creo que Red Bull aspiraba a la victoria en Portugal porque tenían el coche más rápido. Si pensamos en la clasificación, fue Max Verstappen quien tuvo la vuelta más rápida, simplemente se eliminó por un error. Y Max logró también la vuelta más rápida de nuevo en la carrera, pero fue anulada de nuevo por salirse de los límites de la pista. Son demasiados errores", añade.

Verstappen no ha dudado en responder a un comentario de Rosberg que parece no haberle hecho mucha gracia: "No necesito que Nico me diga lo bueno que es Lewis. Ya me he dado cuenta hace tiempo. Sé que es muy bueno, de lo contrario no habría ganado tantos campeonatos".

Tras Portimao, la Fórmula 1 se queda en la península para la disputa del Gran Premio de España este próximo fin de semana en el circuito de Cataluña. Nueva oportunidad de victoria para Verstappen, ocasión de oro para Sainz en 'casa' y Alonso vuelve a un circuito que le trae muy buenos recuerdos. Se viene carrerón.