El plan de Carlos Sainz para que Williams progrese: "He traído toda la información de Ferrari..."

Carlos Sainz ha cambiado Ferrari por Williams. Un coche que aspira a ganar carreras a otro que luchará por los puntos. Por ello ha dejado claro que todos los conocimientos adquiridos en Maranello los ha puesto encima de la mesa en esta nueva etapa. Lo ha dicho el español en la presentación del monoplaza de este viernes.

"Toda la información que pueda me la voy a traer y me la he traído, ya lo hemos hablado. Con la experiencia de Alex Albon de tres años en el equipo a mi pasado en otros equipos ahí hay tiempo por vuelta que ojalá se pueda notar pronto", le ha dicho Carlos a 'AS' en el circuito de Silverstone.

Reconoce que afronta una "temporada de transición": "El equipo se lo toma con calma pero no estamos sosos. Sabemos que es un año de transición antes de 2026, cuando queremos dar un paso clave grande hacia adelante. En 2025 sé que hemos hecho progresos. ¿Cuánto te puede permitir luchar por el podio? Es relativamente improbable, aunque nunca se sabe. Prefiero ser optimista, esperar al menos al test o la primera carrera para ver dónde estamos".

Hace cinco años Sainz fichó por McLaren. Y ahora ve que hay muchas similitudes con aquella etapa: "Veo muchas similitudes con McLaren, sobre todo en que son equipos ingleses. Están en una fase parecida, vienen de años difíciles. Williams lo pasó peor en los años de la pandemia, mientras que en McLaren lo más difícil fue 2017 y 2018 que es justo cuando llegué yo. Me he encontrado con gente con muchas ganas, con calidad para ser campeones algún día".

Otra escudería histórica para el piloto español: "Sigo en F1 y puedo decir que es mi décimo año y llego a un equipo que en el pasado ha sido icónico. Estoy muy orgulloso de poder decir que he estado en McLaren y Ferrari, y ahora en Williams. De niño no lo habría creído".

"Lo que más me apetece es unirme a un equipo en proceso de reconstrucción y poder ser competitivos y ganar carreras otra vez, aunque lleve tiempo. Es un aliciente, disfruto el proceso", dice para finalizar.