No están siendo los meses más fáciles ni para Red Bull ni para Max Verstappen. La escudería del 'Toro' ha visto como su dominio en el mundial de constructores se diluía ante la regularidad y el poderío de McLaren. A Verstappen le ha pasado algo parecido pero el neerlandés ha sido capaz de aguantar la primera plaza del mundial.

De todas maneras, eso no evita que Max esté descontento en la Fórmula 1. El tricampeón del mundo no se está viendo como el mejor y eso sumado a la difícil situación interna de Red Bull y a la última polémica generada en el GP de Singapur, ya han provocado que Verstappen deje entrever que no es ninguna locura que en un futuro próximo decida abandonar la F1.

Estas 'amenazas' ya se han procesado desde Red Bull que advierte de que no es ningún farol lo del neerlandés. Helmut Marko, asesor del equipo austríaco, ya dijo hace unas semanas que había que tomar en serio los avisos de Max.

Una semana antes del Gran Premio de EEUU, Marko ha vuelto a advertir sobre el futuro de Verstappen en 'Motorsport': "Max no es como Alonso o Hamilton, que correrán mientras su condición física les permita ser competitivos".

El directivo austríaco es consciente de la personalidad que tiene Verstappen y a juzgar por sus declaraciones, parece que no le va a temblar el pulso lo más mínimo al tricampeón del mundo a la hora de tomar una decisión de tal calibre.