Fernando Alonso siempre ha contado que Red Bull le intentó fichar en varias ocasiones. Y ahora Helmut Marko, asesor de Red Bull, ha recordado cómo fueron esas conversaciones de cara a la temporada 2008, cuando volvía a Renault después de su fallida aventura en McLaren.

En 'Racing News 365' Marko recuerda lo ocurrido con el asturiano: "Antes de empezar a ganar, no sé exactamente en qué año, creo que podría haber sido 2008 o así, habíamos estado hablando con Alonso, pero no nos tomó en serio, supongo, y eso no sucedió".

También lo intentaron con Lando Norris. Pero en esta ocasión para colocarle en Toro Rosso en la temporada 2019.

"Tuvimos discusiones serias y teníamos un contrato listo para Lando Norris para AlphaTauri o Toro Rosso, en ese momento...", cuenta.

Pero McLaren reaccionó a tiempo: "Desafortunadamente en McLaren se enteraron y había una cláusula que detenía ese acuerdo con Lando".

Norris es precisamente uno de los pilotos por los que más ha insistido Red Bull para convertirle en compañero de Max Verstappen. Y aunque ha renovado recientemente su contrato con McLaren, siempre ha hablado públicamente de que le encantaría estar en la escudería de las bebidas energéticas.