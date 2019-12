Que Red Bull no terminó excesivamente bien con Renault es algo que, si no estaba claro ya, Christian Horner se ha encargado de confirmar. El director de los austriacos ha hablado en 'Motorsport' para lanzar un buen zasca a los franceses en relación a un motor que en los últimos años se ve que no les convenció mucho.

"Es el primer año en que se cumple con lo prometido. Hemos tenido un coche realmente bueno en muchos circuitos y la progresión con Honda ha sido real. Hay resulados positivos", dice Horner.

Por si no queda suficientemente claro el palo a Renault ya pasa directamente a nombrarlos: "Vimos un montón de datos y de números en su sede, pero no se hicieron nunca realidad".

Curiosamente, lo que dicen los puntos y los resultados va por otros derroteros. En primer lugar, en 2019 han sumado menos puntos que en 2018, aunque eso puede ser por el adiós de un gran piloto como Daniel Ricciardo. Pierre Gasly sufrió con el Red Bull, tanto que al final volvieron a mandarle a Toro Rosso.

En cuanto a victorias, hace un año sumaron cuatro por las tres de 2019. Además, en Interlagos 2018 Max Verstappen se encaminó hacia un triunfo que Esteban Ocon, al sacarle de la pista, no le permitió saborear.

Cierto es en ese sentido que el holandés ha cuajado su mejor curso en la Fórmula 1, con un meritorio tercer puesto en el Mundial por delante de los dos Ferrari, coches a priori superiores al Red Bull Honda. Además, los japoneses han dado un enorme salto de calidad con respecto al desastre que se vio en McLaren desde 2015 a 2017.

"Ha sido una verdadera asociación, en vez de sufrir sintiéndonos como un cliente. Comparten las mismas metas y objetivos que nosotros y se pueden ver los beneficios. La dedicación de Honda fue recompensada con esa victoria en Austria", sentencia Horner.