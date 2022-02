Un pequeño detalle en el perfil de las redes sociales oficiales de Alpine F1 Team ha llamado la atención de varios usuarios. La escudería francesa ha introducido el color amarillo en su encabezado al acceder a su perfil.

¿Qué están queriendo decir? A la mente de todos los aficionados de la Fórmula 1 puede llegar esa imagen entrañable de Fernando Alonso ganando el campeonato del mundo con Renault y el amarillo incorporado.

Alpine are putting yellow colour on their header photo

IT IS HAPPENING pic.twitter.com/qGbbj1WZwz