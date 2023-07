Las palabras de Lewis Hamiltonen el Gran Premio de Austria pidiendo a la FIA queintervenga en el dominio de Red Bull han tenido respuesta una semana después.

Ya se pronunciaron Max Verstappen y Helmut Marko . En esta ocasión ha entrado en acción nada más y nada menos que el máximo mandatario de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

El dirigente ha destacado que no pueden castigar a la escudería austriaca: "¿Qué hacemos? ¿Castigamos al bueno? No vamos a hacer buenos a los otros equipos".

"Nada impide que los otros equipos sean mejores", explicó en 'The Associated Press'."No podemos castigar a las personas por ser mejores, por esforzarse más... eso es injusto", añadió.

El presidente de la Fórmula 1 y el de la FIA, con la misma idea sobre Red Bull

El presidente de la FIA sigue la misma línea que el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali: "No sería correcto tomar esta decisión porque no podemos ser vistos como parte de la manipulación".

"Es cierto que la brecha parece grande, pero debemos ser prudentes, porque sabemos que en la vida las cosas pueden cambiar muy rápido", recalcó.