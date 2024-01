Alex Palou ha vuelto a hablar. El piloto español, que tiene por delante una batalla legal con McLaren por romper su contrato con ellos, ha hablado del motivo que le llevó a tomar dicha decisión apuntando directamente al equipo británico.

Porque, en palabras para 'The Associated Press' que recogen en 'Motorsport', el catalán de 27 años ha dicho que no vio "señales" por parte de los de Woking para llevarle al equipo de Fórmula 1.

"No había señales reales de que algo pudiera llegar para mí", dijo, añadiendo que su trabajo consistía realmente en hacer pruebas en el simulador.

Y prosigue: "Soy demasiado mayor para esperar, y para ver si alguien resulta herido y tener así mi oportunidad".

"Pato puede esperar..."

En ese sentido, deja un mensaje para Pato O'Ward, quien sí que sigue formando parte del equipo McLaren: "Él puede esperar a que pase algo..."

Ahora, cien por cien centrado en la IndyCar con Ganassi: "Este drama nos ha acercado todavía más. No sé por qué, pero tenemos ahora una relación más normal".

"Es como cuando rompes una vez con tu novia. Estás mejor porque te entiendes y entiendes todos los problemas que habéis tenido. De repente, es una mejor relación", sentencia Palou.