Desde el Gran Premio de Baréin de la pasada temporada no hacen más que crecer las opiniones en torno a que George Russell debe sustituir a Valtteri Bottas como compañero de Lewis Hamilton en Mercedes.

Sakhir solo fue la comprobación de lo que se venía hablando, pero desde el seno de la escudería de Brackley se han desmarcado de estos rumores y mantienen su confianza en el finlandés, con contrato hasta la temporada que viene.

Ralf Schumacher ha analizado su futuro en Mercedes, situando a Russell como el futuro de Mercedes a medio plazo.

"Para cambiar ya a Valtteri, tendría que pilotar muy mal, y no lo hace. Hemos visto con Daniel Ricciardo en McLaren y Checo Pérez en Red Bull que es muy difícil adaptarse rápidamente a un coche nuevo", ha explicado en 'Sky Alemania'.

"Pero sí que a medio plazo pondría a George Russell en un Mercedes. Creo que haría mejor trabajo allí que Bottas. Debido a todos los contratiempos que ha tenido, todo se está volviendo muy difícil para Valtteri", ha añadido.

Duro con Vettel

El hermano del 'Káiser' también se ha referido a la situación de su compatriota Vettel en Aston Martin, dejando entrever que Seb podría pensar en retirarse de no superar a Stroll.

"La misión de 'Seb' en las próximas carreras es dominar a su compañero de equipo. Como cuatro veces campeón del mundo, tiene al menos que hacer eso. Si no es claramente mejor y no hace avanzar al equipo, entonces tienes que preguntarte en algún momento si todo esto todavía tiene sentido. Pero todavía no estamos en ese punto. Deberíamos darle dos o tres carreras más. El problema de acostumbrarse al AMR21 debería desaparecer poco a poco", ha señalado.

"Sé que, como piloto de F1, te preguntas en cada entrenamiento libre y después de cada carrera por qué estás detrás de tu compañero de equipo. Siempre te haces este tipo de preguntas: '¿cómo puede ser que sea más rápido, cómo es que puede frenar 10 metros después?'. Eso carcome por dentro a Vettel, y también lo notamos en ciertas declaraciones en entrevistas", ha zanjado Ralf.