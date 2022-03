Aún colea la dura defensa de Esteban Ocon a Fernando Alonso al comienzo del Gran Premio de Arabia Saudí. Apenas se habían consumido cinco giros de la carrera cuando el asturiano, con más ritmo que el francés, trató de adelantar a su compañero, pero este reaccionó como si no compartiera garaje con él y le empujó contra el muro.

El duelo se prolongó durante 10 vueltas, hasta que el bicampeón del mundo de Fórmula 1 logró pasarle y establecer su jerarquía.

Al final, Alonso no puntuó después de que su A522 le dejara tirado en el último cuarto de GP debido a la "muerte" de su motor. Sin embargo, la secuencia que más análisis está deparando fue el enfrentamiento en pista entre ambos pilotos.

David Coulthard, expiloto de F1, ha cargado contra la estrategia de Alpine, que, según él, deberían haber zanjado rápidamente el duelo.

"Pelear tan fuerte tan temprano, por muy entretenido que fuera, no les ayudó precisamente", explica, aunque destaca la figura de Fernando: "Verle con esa pasión me confirma que el hambre está ahí".

Más duro ha sido Ralf Schumacher. Expiloto y hermano del mítico Michael, ha cargado duramente contra Otmar Szafnauer por no poner freno a la "pelea" y contra Esteban Ocon por su "pilotaje".

"Me irritó lo que hizo Alpine en Yeda. Con el duelo interno entre Alonso y Ocon arruinaron su carrera. No entendí a Szafnauer, a pesar de que es nuevo en el equipo y Alonso ciertamente juega un papel importante en el equipo. Ocon pilotó un poco como si le hubiera picado una tarántula. Desde el punto de vista del equipo, mal gestionado, porque no sólo son los pilotos luchando entre ellos, la pelea también acercó a la competencia que tenían atrás y ambos pilotos destrozaron los neumáticos", ha expresado en 'Sky Alemania'.

Sin embargo, ve a los de Enstone con potencial por desarrollar: "Alpine muestra un avance, pero todavía estamos hablando de un equipo de fábrica, y Haas y Valtteri Bottas en el Alfa Romeo también son fuertes. Simplemente les lleva demasiado que el equipo avance".