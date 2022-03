"Luché por el Mundial en 2012 con el tercer coche": así de contundente se mostró Fernando Alonso al término del Gran Premio de Arabia Saudí después de que su Alpine A522 le dejara tirado a falta de 12 vueltas para el término de la carrera.

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 rodaba séptimo con el sexto puesto en el bolsillo ya que Lewis Hamilton debía parar, pero el "engine kill" (muerte del motor) apareció reflejado en su pantalla y por radio sonó el eco del "no power" (sin potencia) que tanto daño hizo en el muro de la escudería de Enstone.

Sin embargo, y a pesar de que solo tiene dos puntos en su casillero, Alonso confía en dar la vuelta a la situación gracias a la unidad de potencia Renault.

El Alpine ha demostrado ser rápido en el Golfo Pérsico, y el bicampeón cree que "estamos ahora al mismo nivel de los demás". "Hemos podido luchar en las rectas, tanto aquí como en Baréin", señaló 'Magic' tras la carrera en declaraciones recogidas por 'Motorsport.com'.

"El Alfa Romeo parece un poco más rápido en algunos lugares, el Haas fue muy rápido en Bahrein. Y Russell iba bien, aunque no sobresaliente. Así que estamos ahí, y ahora depende de nosotros hacer algunos progresos", añadió.

Cabe destacar que Laurent Rossi, jefe del equipo, señaló en pretemporada que desde la fábrica han primado la potencia del motor Renault sobre su fiabilidad dado que las unidades de potencia se congelaron el pasado 1 de marzo.

Eso sí, para ser competitivo Alonso sabe que tiene que no puede haber más 'sorpresas': "Desafortunadamente, también seguimos investigando qué pasó con el motor en Baréin y lo que pasó hoy, tenemos que asegurarnos de que tenemos unidades suficientes para todo el año".

"Estoy contento con el rendimiento. Para ser sincero, creo que podría ser sexto o séptimo en el Campeonato, pero no estoy ahí. Y no es porque no lo merezcamos, es porque no hemos sacado el máximo de puntos. Creo que hemos perdido demasiados puntos", explica el 'Nano'.

"Quizás no seamos los terceros más rápidos, pero parece que podemos ser consistentes, e incluso sin este abandono podríamos haber terminado sexto y séptimo, eso nos habría dejado con un buen número de puntos y, como dije, todavía hay un largo camino por recorrer. Pero sí, hoy me sentí rápido en pista", zanjó Alonso, que para Australia (en dos semanas) confía en poder ser el 'mejor del resto'.

