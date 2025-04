La rajada del jefe de Red Bull contra los comisarios por la sanción a Verstappen: "No lo puedo entender"

El Gran Premio de Arabia Saudí no defraudó y dejó un inicio de infarto. Tras una gran salida de Oscar Piastri, llegaba rueda con rueda con Max Verstappen a la primera curva. El neerlandés no hizo la curva y se salió por fuera ante la falta de espacio ocupado por el australiano.

Las quejas de Piastri y McLarense hicieron notar al instante y al no devolverle la posición, los comisarios actuaron. Verstappen fue sancionado con cinco segundos por ganar ventaja, sin embargo, la decisión no fue tolerada por el conjunto austriaco y manifestaron su disconformidad muy activamente.

Christian Horner compareció ante los medios con una serie de fotos. En ellas, el 'team principal' muestra a un Verstappen ligeramente por delante del McLaren y evidenciando que tuvo que salirse por fuera para evitar el toque entre ambos: "Puedes verlo aquí, en el vértice de la curva. Ahí Max estaba claramente delante".

"Realmente no puedo entender cómo han llegado a esta decisión. Ambos entraron en la curva a la misma velocidad, Oscar frenó a fondo y Max ya no tenía donde ir en ese momento. Quizá haya que revisar el reglamento", ha rajado Horner, tal y como recoge 'Motorsport'.

En Red Bull critican la dureza de la sanción y Horner lo ejemplifica con otros sucesos del pasado y cómo las interpretaban los comisarios entonces: "Las reglas se han discutido en el pasado y por eso creo que esta es una decisión muy dura. Tampoco sé qué ha pasado con el principio de 'dejarles correr' en la primera curva, eso parece haber desaparecido por completo".

Asimismo, el 'team principal' ha elogiado la actuación en Yeda de su pupilo condicionada por la sanción: "Tuvimos a los McLaren bajo control en el primer 'stint', luego vino esa penalización de cinco segundos y al final Max acaba a 2,8 segundos. Así que sin esa sanción de cinco segundos habríamos ganado".

The photo that Christian Horner is using to show Red Bull’s belief that Max Verstappen was ahead of Oscar Piastri’s the apex at Turn 1 #F1#SaudiArabianGPpic.twitter.com/nZC00jpyDK