Piastri inicia su juego psicológico contra Lando Norris: "Nuestro McLaren es el coche más rápido..."

Oscar Piastri es el nuevo líder del mundial de la Fórmula 1. Su victoria en Arabia Saudí, la tercera para él este año, le coloca por delante de Lando Norris. También de Max Verstappen. Y él no tiene ningún problema en reconocer que su McLaren es el mejor coche de la parrilla. Algo que no ha hecho su compañero.

Una especie de juego psicológico ha empezado el joven piloto australiano, que quiere asaltar el campeonato.

"Lando ha dicho que el Red Bull era el coche más rápido hoy, ¿estás de acuerdo?", le preguntaron en sala de prensa. Y Oscar tenía muy clara su respuesta: "No, creo que nuestro coche era aún más rápido".

El australiano hizo un auténtico carrerón. Estuvo a punto de pasar a Verstappen en la salida, pero el neerlandés se saltó la chicane. Después, por su sanción, se colocó en lo más alto. Su adelantamiento a Lewis Hamilton fue brutal, seguramente el mejor del fin de semana.

"Una vez me metí por el interior, no tenía intención de salir de la primera curva en segunda posición, así que lo di todo. Obviamente los comisarios tuvieron que intervenir, pero pensaba que estaba yo delante. Al final ha sido lo que me ha hecho ganar la carrera, así que estoy muy, muy contento por todo el trabajo que hemos hecho en las salidas. Eso es lo que nos ha hecho ganar hoy", explica el de McLaren sobre su acción con Max.

"Ha sido una carrera muy, muy dura. Estoy muy contento de haber ganado y sí, marqué la diferencia en la salida, haciendo valer mi posición en la primera curva: eso fue suficiente. Aún necesitamos un poco más, creo que Max estaba demasiado cerca para nuestro gusto, pero ha sido una gran carrera y un gran fin de semana", sentencia Piastri.