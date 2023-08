Tras las salidas de Otmar Szafnauer, Alan Permane y Laurent Rossi, y a pesar del 'dardo' que les ha lanzado el rumano por las altas expectativas de la marca francesa, parece que en Alpine todo lo ven de color de rosas.

Sextos en el Mundial de equipos a 46 puntos de McLaren y a 134 de Ferrari, desde Enstone creen que en las 10 carreras que restan pueden terminar cuartos.

Así lo ha explicado el director técnico de Alpine, Matt Harman, en declaraciones a 'Amus': "No hemos cambiado nuestros objetivos. Queremos ser el cuarto mejor equipo y no veo ninguna razón por la que no podamos hacerlo al final de la temporada".

¿Cómo lo conseguirán? No con mejoras a cada carrera: "No podemos traer mejoras importantes a todas las carreras. Al comienzo de la temporada, lanzamos muchas piezas nuevas y nuestros competidores fueron más tarde. Así que nos tomamos un pequeño respiro".

"Nuestra tercera fase de desarrollo comenzó con el alerón delantero, que continuó en Spa con una nueva parte inferior de la carrocería. Esperamos que esto también tenga un impacto en los resultados pronto", ha añadido.

Quimérico, utópico, irreal, fantasioso... está claro, y más tras ver los repetidos problemas que están teniendo Esteban Ocon y Pierre Gasly, que ser cuartos este 2023 es un imposible para Alpine.