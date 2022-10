Con Max Verstappen y la celebración de su segundo título de Fórmula 1 copando la retransmisión del Gran Premio de Japón, la intensa batalla final entre Fernando Alonso y Sebastian Vettel pasó prácticamente desapercibida.

Bicampeón y tetracampeón se enzarzaron en una batalla de leyendas en los giros finales en Suzuka, cruzando la línea de meta con tan solo 11 milésimas de margen.

Tras una segunda parada tardía, Alonso se lanzó a por la remontada a falta de pocas vueltas para el final, pero con neumáticos intermedios más frescos.

"Decidimos hacer otra parada, pero quedaban seis vueltas, así que me faltaron ahí una vuelta o dos seguramente para ganar alguna posición", señaló el ovetense tras la carrera.

Con un giro para la bandera a cuadros, Fernando superó a George Russell y se lanzó a por Vettel. El asturiano llegó a emparejarse con el alemán, midiéndose en un rueda a rueda digno de poner en escuelas de karting.

Al final, tras una 'foto finish' para la historia, solo once milésimas separaron a ambos pilotos, saldándose la lucha con triunfo para el teutón.

Eso sí, la bandera a cuadros no estuvo exenta de polémica ya que, presuntamente, Dirección de Carrera la sacó una vuelta antes de lo debido.

"No sabíamos si era la última vuelta de carrera, me avisaron en la última curva. Creo que era lo mismo para todos, pero en el coche se sintió un poco de caos dentro del equipo y no estaba del todo satisfecho", explicó Alonso.

Al final, Fernando terminó como empezó: séptimo. Nuevos puntos para Alpine, batalla cuerpo a cuerpo ganada por Aston Martin... y una imagen que ya es historia de la Fórmula 1.

After hours in the pouring rain, Suzuka's fans got to see two legends cross the line separated by just 0.011s on Sunday 🤯 🎥 x @Tomo__moto_ #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/nT5sbKf7ke — Formula 1 (@F1) October 10, 2022