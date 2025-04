Primera prueba de vida de Michael Schumacher en 12 años

Antes del Gran Premio de Baréin, Sir Jackie Stewart fue protagonista de una bonita iniciativa. El legendario tricampeón del mundo de Fórmula 1, ha conseguido estampar la firma de los 20 campeones del mundo vivos en un casco que será subastado con fines benéficos.

Entre los firmantes quedó registrada una muy especial: la de Michael Schumacher. El piloto alemán lleva alejado de los focos desde diciembre de 2013, cuando sufrió un accidente de esquí que casi le pudo costarle la vida. Su estado de salud no ha trascendido en este tiempo por deseo expreso de la familia de protegerle.

La iniciativa de Jackie Stewart ha posibilitado la primera señal de vida del heptacampeón del mundo con la estampa de su firma. Tal y como recoge el medio 'Daily Mail', la esposa de Schumacher, Corinna, ayudó al alemán con la tarea. La inscripción de una M.S. brinda la posibilidad de una mejoría de su estado de salud.

El británico agradeció la colaboración de Schumacher, sabiendo del delicado estado de salud: "Es fantástico que Michael pudiera firmar el casco en esta causa tan valiosa, para una enfermedad que no tiene cura. Su mujer le ayudó y completó las firmas de todos los campeones del mundo que siguen entre nosotros".

El objetivo de esta iniciativa es la de subastar el casco con el objetivo de recaudar fondos para su fundación 'Race Against Dementia'. El tricampeón la emprendió en 2016 cuando su esposa fue diagnosticada de demencia. Por tanto, el dinero conseguido se invertirá en la investigación.

La iniciativa ha supuesto que se viera la primera manifestación del 'Káiser' desde que su vida diera un vuelco aquel 29 de diciembre de 2013 en los Alpes franceses. El accidente supuso que le indujeran en coma durante 250 días tras presentar graves lesiones en la cabeza.

❤️ MICHAEL SCHUMACHER SIGNS HELMET TO BE AUCTIONED FOR JACKIE STEWART'S CHARITY

With help from Corinna, Schumacher signed a helmet with the initials ‘MS’ for an upcoming charity auction. The helmet also features signatures from all other living F1 World Champions.

📰Daily Mail pic.twitter.com/nh6QbWjikr