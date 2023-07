A día de hoy hay pocos deportes más desiguales que la Fórmula 1. Red Bullha impuesto su dictadura desde la primera carrera y ha dominado con clara holgura prácticamente todos los grandes premios disputados hasta ahora.

Da la casualidad de que en 2021, la escudería austríaca se excedió en el límite impuesto de presupuesto para la configuración del monoplaza que utilizan esta temporada. A raíz de eso, Red Bull recibió una sanción económica y una penalización de tiempo de uso del túnel de viento.

Sin embargo, esas represalias no han evitado que hasta ahora Max Verstappen y 'Checo' Pérez' hayan sido los únicos pilotos en ganar alguna carrera esta temporada. Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, ha pedido a la FIA que a parte de las sanciones actuales se añadan también deportivas.

"Me gustaría que la sanción fuera deportiva en caso de infracción, es algo que pedimos muy claramente. Hay tres reglamentos a respetar: deportivo, técnico y financiero. Cualquier infracción debe ser sancionada con medidas deportivas. No se puede ir en otras direcciones", ha explicado Domenicali en una entrevista a 'MotorSport'.

Según el propio medio, hay tres escuderías que habrían superado ese límite de presupuesto para temporada que viene. Es por ello que el director italiano ha pedido también a la FIA que publique lo antes posible el informe sobre el techo presupuestario.

"El control está en manos de la FIA. Personalmente, lo que he pedido es anticipar lo antes posible la publicación de las investigaciones realizadas por el personal de la FIA... Pero simplemente digo esto porque, de esta manera, no hay lugar para especulaciones y comentarios que no son buenos para nadie", añadió.