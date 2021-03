Fue, sin duda, la noticia del fin semana. Mercedes fue el equipo que menos vueltas acumuló en los test de pretemporada de Baréin. Los problemas de fiabilidad y algunas salidas de pista condenaron a Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Fue un fin de semana de pruebas y a los alemanas nada les salió bien.

El test deja muchas preguntas y algunas conclusiones: ¿Puede soñar Carlos Sainz a lo grande?, ¿es Red Bull el gran favorito?, ¿se ha guardado algo Mercedes?, ¿dominará el Alpine de Fernando Alonso la zona media?

El español Carlos Sainz, en su primer fin de semana con los colores de Ferrari, dio una auténtica 'masterclass'. De hecho, finalizó en tiempos de podio. Teniendo en cuenta la clara mejora del monoplaza, todo podría ser posible para los de Maranello. Lo que sí queda claro es que los puestos del año pasado han quedado atrás.

Mercedes y Red Bull

Max Verstappen y Sergio Pérez han sido los grandes dominadores del fin de semana. El motor Honda funciona a la perfección y parece que dará mucha guerra en este 2021.

Mercedes ya ha avisado: "Con los datos que tenemos ahora, Red Bull son más rápidos que nosotros". ¿Quiere esto decir que Mercedes no es favorito? No, para nada. No es la primera vez que las flechas de plata dejan dudas en las jornadas de pretemporada para luego dominar con puño de hierro todo el año.

Lewis Hamilton va a por su octavo mundial, lo que supondría superar al mítico Michael Schumacher. Pero de momento, visto los primeros giros, el británico debe ser suplente y ver el rendimiento del W12 el próximo 28 de marzo.

El Alpine

¿Dónde puede estar Alpine? Fernando Alonso y Esteban Ocon han completado un gran fin de semana, rodando muchas vueltas y colocándose muy cerca de los McLaren, que este año corren con motor Mercedes, con todo lo que eso implica.

Tanto Alonso como todo el equipo galo se ha mostrado muy satisfecho con el trabajo realizado. El A521 está donde se espera: en una zona media que se espera muy apretada. El primer objetivo, tener fiabilidad, se ha completado sin problemas.

¿Y Aston Martin?

Sebastian Vettel y Lance Stroll han pasado desapercibidos. Apenas han podido rodar una centena de vueltas y el cuatro veces campeón del mundo ha lanzado un aviso: "Tenemos mucho trabajo por delante y nos vamos a tener que adaptar al coche en las primeras carreras".

Otra escudería que debería luchar en la zona media con McLaren, Ferrari y Alpine. El antiguo Racing Point ha desinflado un poco las expectativas creadas con la presentación del coche, donde se llegó a afirma que podían "ganar carreras". La temporada será larga y todo parece muy igualado, por lo que no se puede descartar nada. El próximo 28 de marzo arranca el 'Gran Circo'.