Max Verstappen no pudo llevarse la victoria en Bakú por un reventón en el último tramo de la carrera. En Red Bull miraron a Pirelli... pero ahora han recibido respuesta.

Según ha informado 'La Gazzetta dello Sport', la marca de neumáticos cree que pudo ser porque esa rueda no tenía la presión suficiente en aquel momento.

Asimismo, afirma el citado medio, desde Pirelli no han encontrado ningún fallo en el diseño de esos neumáticos que llevaba el actual líder del Mundial.

Ralf Schumacher también habló de lo ocurrido en 'Sky Alemania': "Pirelli debe haber estado preocupado sobre este asunto desde el viernes, o si no no hubieran aumentado la presión. Pero también he oído por parte de los equipos que la pista estaba extremadamente sucia".

Verstappen no logró la victoria en Bakú, pero tampoco perdió el liderato por el error de Lewis Hamilton tras la salida lanzada. Aunque, eso sí, con enfado incluido del neerlandés, que la tomó con sus ruedas a patadas.