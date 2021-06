El Mundial de Fórmula 1 2021 está dejando una rivalidad más dura que nunca entre Mercedes y Red Bull. Parece que este año el título está más apretado y nadie parece atreverse a afirmar con claridad cuál es el coche favorito a llevarse el campeonato.

Y es que de momento, de las seis carreras disputadas, tres han sido para Lewis Hamilton, dos para Max Verstappen y una para Checo Pérez.

Desde la escudería de Brackley no dudan en dar el papel de favorito a Red Bull, alegando que este año tienen un coche más rápido. El propio Lewis ya afirmó a principio de temporada que la escudería austriaca estaba por delante de Mercedes en rendimiento.

Sin embargo desde Milton-Keynes, Verstappen considera que es una estrategia de victimismo de Mercedes para tratar de meterle presión. El piloto neerlandés ha dejado un recado al heptacampeón del mundo, llegando a afirmar que sería más rápido que él a los mandos de un coche de las 'flechas plateadas'.

"Eso es lo que diría si yo fuera él. Creo que si estuviera en su coche, pilotaría dos décimas de segundo más rápido que él. No me importa lo que diga", afirma el holandés en 'Motorsport.com', que no cree que el error de Hamilton en Bakú se deba a la presión.

"Todo el mundo está tratando de hacer lo mejor posible, ¿verdad? No voy a decir que comete errores porque siente presión. Todo el mundo está tratando de sacar el máximo provecho de ella, yo también. Lewis tiene que luchar no sólo con su compañero de equipo este año, sino también con otro equipo. Eso crea una dimensión extra y creo que eso sólo puede ser positivo para el deporte", sostiene Verstappen.