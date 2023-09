A Sergio Pérez se le está haciendo larga la temporada. Es una realidad. De empezar luchando contra Max Verstappen por el campeonato a tener que defenderse de Fernando Alonso, que se ha colocado a 33 puntos.

Y en Monza, a pesar de que en los Libres 2 marcó el tercer mejor trono, terminó la sesión con una excursión en la que tocó el muro. Otro error... y van demasiados para el de Red Bull.

Pero quiso el mexicano sacar pecho de su tiempo y olvidarse de ese pequeño accidente. "Ha sido una pena el accidente del final, pero ha sido muy leve, por lo que no creo que tengamos ningún daño significativo", ha expresado el segundo clasificado en el mundial de pilotos.

Y destaca su velocidad: "Lo importante es que hemos tenido un buen viernes, creo que sin duda ha sido el mejor viernes en mucho tiempo, hemos hecho buenas tandas con el coche y creo que eso es positivo para el resto del fin de semana".

Se siente cómodo a pesar de todo lo que le está ocurriendo y las decenas de críticas que recibe en casi cada carrera: "Lo positivo es que el coche está funcionando bien. Me siento cómodo con eso. Y creo que estamos en una buena posición".

"Realmente sentí que tuvimos un viernes muy fuerte...", sentenció el piloto mexicano.

An early end to FP2 for Checo#ItalianGP#F1pic.twitter.com/aeemYFoAIi