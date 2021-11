Lewis Hamilton cree que hay una diferencia fundamental con la nueva generación de pilotos de la Fórmula 1: los circuitos en los que ahora se entrena nada tienen que ver con los de hace años.

Así lo explica el inglés, que aprovecha para dejar un mensaje a los pilotos más jóvenes: "Los pilotos más jóvenes han crecido en pistas con grandes escapatorias".

"Mientras que cuando yo empecé la mayoría de las pistas no habían llegado a ese punto, lo cual era más divertido, más arriesgado y había que conducir más sin sobrepasar el límite", afirma el siete veces campeón del mundo.

Esto cambia manera de pilotar porque "pueden ir mucho más allá del límite y volver a la normalidad". Y además aprovecha para hablar de su rival por el campeonato, un Max Verstappen que podría ser campeón en la próxima carrera.

"Sé que Max es un tipo súper rápido y se va a hacer más y más fuerte a medida que madure con el tiempo", dice sobre el de Red Bull Honda.

"Tengo 36 años, he estado haciendo esto durante mucho tiempo, así que no es la primera vez que me enfrento a un piloto que ha sido bueno y malo de ciertas maneras. Creo que estoy en una posición mucho mejor para poder manejar eso, particularmente en cuanto a ser el centro de atención y las presiones del deporte", detalla sobre la supuesta presión de ser campeón.

Por último, no dejó pasar la oportunidad de repetir su discurso contra los pilotos "que proceden de entornos ricos": "No es nada nuevo, pero creo que tenemos un pedigrí bastante decente de pilotos emergentes".