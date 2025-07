McLaren hace leña del árbol caído en Red Bull: "Ha empezado a empeorar"

Más allá del rendimiento deportivo, que está lejos de asemejarse al que tenían hace dos años, Red Bull vive horas muy complicadas.

Hace dos semanas se anunció el despido de Christian Horner y a partir de este fin de semana en Bélgica Laurent Mekies tomará las riendas como jefe de la escudería austriaca.

El británico llevaba en la cuerda floja desde la pasada temporada a raíz de la denuncia de una trabajadora por comportamiento inapropiado, y con el futuro de Max Verstappen en el aire en Milton Keynes han decidido cambiar a su líder.

Y para McLaren, su rival directo, esa inestabilidad es una gran noticia. Así lo ha afirmado su CEO, Zak Brown, en declaraciones a 'TSN'.

"Quizá el momento, pero no el resultado. Creo que ha habido mucho drama ahí en los últimos años, y no parece que ese drama se haya calmado", ha señalado.

"Quizá incluso ha empezado a empeorar, así que no me sorprende que haya ocurrido en mitad de la temporada. Pero nosotros estamos centrados en nuestro campeonato", ha añadido.

Eso sí, Brown no se plantea dar la puntilla final llevándose a Verstappen ya que, tal y como el asegura, está encantado con Piastri y Norris.

"Sí, pero no podría estar más contento con Oscar y Lando. Así que lo veo un poco como un espectador interesado. Estoy muy feliz con mi alineación de pilotos, así que realmente no paso tiempo en eso, más allá de lo que me aparece en el móvil", ha zanjado.