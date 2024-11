¿'Palo' de Carlos Sainz a Red Bull y Mercedes?: "No entiendo ciertas decisiones"

"En ese momento me dolió"

Con Lewis Hamilton fichado por Ferrari para 2025 y con 'Checo' Pérez cuajando su peor temporada en Red Bull, Carlos Sainz estuvo más cerca que nunca de fichar por Mercedes o Red Bull.

Sin embargo, los de la marca de la estrella se decidieron por el 'rookie' Andrea Kimi Antonelli, mientras que los de las bebidas energéticas, en aquel momento, apostaron por la continuidad del mexicano.

Eso conllevó que el madrileño tuviera que decidirse entre Williams, Audi o Alpine, y finalmente eligió a los de Grove.

Ahora, con su futuro a corto plazo cerrado y digerido, Sainz ha concedido una entrevista a 'Sky Sports F1' e la que ha mostrado su disconformidad con algunas decisiones de los equipos punteros de Fórmula 1.

"Personalmente, todavía no puedo entender ciertas decisiones que han tomado las personas", ha arrancado el '55'.

De hecho, reconoce que le hirió el orgullo: "En ese momento me dolió. Todos tenemos egos… Yo tengo un ego de conductor y no lo podía entender en ese momento".

Eso sí, prefiere no mirar atrás y centrarse en 2025 y Williams: "Si no voy allí es porque la vida simplemente no quiere que esté allí".