Carlos Sainz no entiende qué es lo que ha pasado. No entiende cómo es posible que, en la vuelta 49 y en plena recta, acabase contra el muro por un toque con Sergio Pérez. Tercero era el madrileño en ese momento, y con un cero se fueron tanto él como el azteca de Red Bull tras una acción que ya estudian los comisarios de Azerbaiyán.

Y es que no da crédito a lo que ha pasado: "He hecho una línea normal. La que hacemos en todas las vueltas. Por alguna razón que no entiendo nos hemos tocado".

Así lo ve Sainz: "Ni siquiera estaba intentando defenderme. No lo entiendo".

"Estoy seguro de que Pérez no quería tampoco tener un accidente... pero bueno. Me quedo sin palabras", insiste Sainz.

Porque Carlos estaba en el podio: "Estoy disgustado. Hice una buena carrera. He sido el más rápido en las 20 vueltas finales. Pasé a Checo, ataqué a Leclerc y luego..."

Ahora, a Singapur: "El plan es ganar allí. Puedo ir mejor que aquí... y aquí tenía ritmo para ganar".