Pedro Águeda, sobre el procesamiento del fiscal general: "Nos encontramos en el caso más grave de politización de la justicia"

Más Vale Tarde ha conectado en directo con Pedro Águeda, periodista de 'elDiario.es', para analizar la última novedad en torno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que será juzgado por presuntamente revelar secretos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

"Hoy se ha dado un paso más en una de las operaciones políticas más graves que se han dado en el seno de la judicatura durante el Gobierno de Pedro Sánchez", ha opinado Águeda, quien añade: "Ortiz será juzgado, será absuelto y habrá quien dirá que eso demuestra que el lawfare no existe".

El periodista también considera que no debería presentar su dimisión: "Tengo la completa seguridad de que Álvaro García Ortiz no va a ser condenado y, por supuesto, no va a ingresar en prisión".

Además, insiste en la gravedad de lo que, a su juicio, está ocurriendo en algunos órganos judiciales: "Nos encontramos en el caso más grave de politización de la justicia y de introducción de cuestiones ideológicas en el procedimiento de algunos jueces. Muy pocos, pero muy bien situados, algunos de ellos en el Supremo, como Ángel Hurtado, gracias a que el PP prolongó de forma irregular un mandato caduco del Consejo General del Poder Judicial porque les interesaba seguir colocando a sus jueces".