El jefe de Mercedes se pronuncia sobre la posibilidad de fichar a Verstappen

Desde el año pasado, el nombre de Max Verstappen ha estado en el centro de varios rumores sobre un posible fichaje por Mercedes. Tras el anuncio del fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, la escudería alemana se vio en la necesidad de buscar un nuevo piloto.

Entre los candidatos estuvieron pilotos como Fernando Alonso, Carlos Sainz o el neerlandés, entre otros. Finalmente, Toto Wolff decidió optar por subir a Kimi Antonelli al equipo.

En la serie 'Drive to Survive' se revelaron detalles de las conversaciones que Wolff tuvo con su esposa, Susie Wolff, sobre la posibilidad de fichar al piloto neerlandés. "No he hablado con Max porque le prometí a Lewis que no lo haría, pero ahora tendré esa conversación", le confesó el jefe de Mercedes a su esposa, que le había preguntado por la oportunidad de fichar al tetracampeón.

Sin embargo, parece que la puerta aún no está completamente cerrada. Esta temporada termina contrato George Russell con Mercedes, por lo que podría volver a quedar un asiento libre.

Al director de Mercedes le han vuelto cuestionar por la posibilidad de fichar al piloto de Red Bull, pero no se ha pronunciado al respecto. "Los rumores de la 'silly season' han empezado temprano, ¡quizás aún no hemos visto nada!", ha respondido en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Sin embargo, para zanjar el tema, el jefe de Mercedes dejó claro que confía plenamente en las decisiones tomadas y en sus dos pilotos actuales, George Russell y Kimi Antonelli. "Pero confiamos en las decisiones que hemos tomado y en nuestros dos pilotos", ha concluido, dejando claro que no hay planes inmediatos de cambios en el equipo.