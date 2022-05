George Russell, tercero. Lewis Hamilton, quinto. Unos excelentes resultados para Mercedes que mejoran, y mucho, su triste comienzo de temporada. Todo puede pasar en esta Fórmula 1 y las flechas de plata incluso no descartan llegar a la batalla de Red Bull y Ferrari.

Pero para Mónaco no son nada optimistas. Toto Wolff, jefe de Mercedes, ha querido dejar claro que las características del circuito no son nada favorables a su monoplaza. Pero después de Barcelona en el equipo todo es optimismo y no descartan volver a luchar en la parte de arriba.

"El pasado fin de semana disfrutamos de un emocionante Gran Premio de España y para nosotros fue muy alentador. Aprendimos sobre este coche todo el tiempo, llevamos mejoras y dimos un buen paso en la dirección correcta", ha dicho Wolff en declaraciones ofrecidas por Mercedes.

"Fue fantástico ver a George luchando contra los Red Bull para conseguir un merecido podio, mientras que la lucha de Lewis desde la decimonovena posición hasta la quinta fue increíblemente impresionante", expresa el austriaco.

Y tras la euforia, los pies en el suelo: "Mónaco no siempre ha sido nuestro mejor circuito, y las curvas de baja velocidad no han sido nuestro punto fuerte esta temporada, como vimos en Barcelona, pero hasta ahora hemos visto que todo puede pasar. Vamos a intentar maximizar cada oportunidad".

"El brillo de Mónaco no tiene rival y es un verdadero placer ver a los pilotos llevar sus coches al límite, abriéndose camino a través de sus estrechas calles. Es una pista única e increíblemente exigente, completar cada vuelta requiere un intenso nivel de concentración", afirma Wolff.